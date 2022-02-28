Нацпроекты

В Назрани Ингушетии продолжается строительство детсада на 220 мест

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В Назрани, на улице Газдиева, продолжается строительство детского сада на 220 мест в рамках нацпроекта «Демография».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Управлении капитального строительства республики, объект возводится в соответствии с проводимыми мероприятиями по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях.

В настоящее время ведутся работы по укладке керамической плитки, потолка «армстронг» и благоустройству прилегающей территории.

Строительство данного объекта, осуществляет генеральная подрядная организация ООО «Гранул», техническое сопровождение и строительный контроль ведёт ГУП «УКС РИ».

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