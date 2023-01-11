Нацпроекты

В Назрани Ингушетии продолжается строительство детсада в рамках нацпроекта

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В рамках национального проекта «Демография» в Назрани на месте старого дошкольного учреждения, построенного в 1996 году, продолжается строительство нового детского сада № 6.

«Это ещё один социально значимый объект для региона. Строительные работы на площади в пять тысяч квадратных метров начались полтора месяца назад. Объект под контролем сотрудников Управления капитального строительства», — сообщили в мэрии города.

Отмечается, что строительная фирма «Гранул» планирует сдать объект в эксплуатацию в мае 2023 года. В настоящее время рабочие вырыли котлован, возвели цокольный этаж, и по проектно-сметной документации укрепляют основания и конструкции здания.

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