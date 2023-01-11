В Назрани Ингушетии продолжается строительство детсада в рамках нацпроекта
В рамках национального проекта «Демография» в Назрани на месте старого дошкольного учреждения, построенного в 1996 году, продолжается строительство нового детского сада № 6.
«Это ещё один социально значимый объект для региона. Строительные работы на площади в пять тысяч квадратных метров начались полтора месяца назад. Объект под контролем сотрудников Управления капитального строительства», — сообщили в мэрии города.
Отмечается, что строительная фирма «Гранул» планирует сдать объект в эксплуатацию в мае 2023 года. В настоящее время рабочие вырыли котлован, возвели цокольный этаж, и по проектно-сметной документации укрепляют основания и конструкции здания.