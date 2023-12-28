Фестиваль

В Назрани Ингушетии проходит гастрономический фестиваль «Ч1апилг»

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На просторной площади перед муниципальным Дворцом культуры Назрани проходит гастрономический фестиваль «Ч1апилг», организованный комитетом по туризму республики. В празднике самого известного ингушского яства участвуют кулинарные мастера всех муниципальных образований республики, демонстрирующие свои изыски в приготовлении этого блюда.

«Целью данного мероприятия является повышение интереса местных жителей и гостей республики к национальной кухне региона. Будет проведен конкурс «Самый гостеприимный район», организованы и проведены конкурсные мероприятия для посетителей, а комитет по туризму подарит ценные призы муниципалитетам за участие», — рассказала газете «Ингушетия» начальник социального отдела администрации города Залина Гудиева.

Добавим, что дегустаторами ингушских лепешек с начинкой стали десятки местных жителей.

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