В Назрани Ингушетии проходит гастрономический фестиваль «Ч1апилг»
На просторной площади перед муниципальным Дворцом культуры Назрани проходит гастрономический фестиваль «Ч1апилг», организованный комитетом по туризму республики. В празднике самого известного ингушского яства участвуют кулинарные мастера всех муниципальных образований республики, демонстрирующие свои изыски в приготовлении этого блюда.
«Целью данного мероприятия является повышение интереса местных жителей и гостей республики к национальной кухне региона. Будет проведен конкурс «Самый гостеприимный район», организованы и проведены конкурсные мероприятия для посетителей, а комитет по туризму подарит ценные призы муниципалитетам за участие», — рассказала газете «Ингушетия» начальник социального отдела администрации города Залина Гудиева.
Добавим, что дегустаторами ингушских лепешек с начинкой стали десятки местных жителей.