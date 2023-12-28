В Назрани Ингушетии проходит гастрономический фестиваль «Ч1апилг»

На просторной площади перед муниципальным Дворцом культуры Назрани проходит гастрономический фестиваль «Ч1апилг», организованный комитетом по туризму республики. В празднике самого известного ингушского яства участвуют кулинарные мастера всех муниципальных образований республики, демонстрирующие свои изыски в приготовлении этого блюда.