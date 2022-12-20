В Назрани Ингушетии провели комплекс работ по устранению последствий снегопада

Как сообщили в мэрии города, рано утром проводились все работы по очистке и обсыпке дорог песчано-соляной смесью.

«Большим подспорьем в нашей работе является обратная связь с жителями — жалоб по уборке практически не поступало. А те, что поступили, были немедленно обработаны», — заявили в администрации Назрани.