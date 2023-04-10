Здоровье

В Назрани Ингушетии провели Неделю здоровья

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Широкий спектр услуг предоставляет центр здоровья, функционирующий на базе Назрановской городской поликлиники.

Здесь можно проверить уровень сахара, измерить давление, пройти профилактический осмотр у стоматолога и офтальмолога. В центре имеется современное оборудование для раннего выявления факторов риска соответствующих заболеваний, например, кардиовизор — единственный аппарат в республике. В распоряжении учреждения выездной мобильный комплекс.

Любой желающий может пройти обследование, а при необходимости его отправят к узким специалистам. Всемирный день здоровья — ещё один повод проконсультироваться у специалистов.

По словам врача-терапевта ГБУЗ «Городская поликлиника» Заремы Бузуртановой, чтобы сохранить здоровье, нужно соблюдать простые правила: здоровое питание, занятия физкультурой, хороший сон, режим дня, отказ от вредных привычек, устойчивость к стрессу, закаливание организма, личная гигиена, интеллектуальное развитие, духовное самочувствие.

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