Муниципалитет

В Назрани Ингушетии проверят все городские коллекторы

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Мэр Назрани Урусхан Евлоев поднял вопрос состояния городских коллекторов на очередном совещании.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования, Руслан Оздоев, глава администрации Центрального административного округа, доложил о ходе работ по очистке коллектора на проспекте Базоркина, где уже на протяжении двух дней работает спецтехника.

Мэр заслушал доклад и. о. заместителя Хусейна Илиева о проводимой работе по проверке всех боен, расположенных в городе. Отмечается, что большинство из них подключаются к коллекторам самовольно, в связи с чем они быстро заполняются и, следовательно, это также приводит к заторам.

Глава города особо подчеркнул, что необходимо организовать планомерную работу по очистке коллекторов и в течение недели представить ему график.

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