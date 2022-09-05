В Назрани Ингушетии состоится собрание по вопросу отбора граждан на военную службу по контракту

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, проведет встречу первый заместитель председателя правительства региона Магомед Евлоев с привлечением военного комиссара республики Тимура Местоева.

Отмечается, что гражданам объяснят порядок подачи документов, а также подробно расскажут о службе, социальных гарантиях и о дальнейших перспективах.

Организаторы собрания сообщили, что вход на мероприятие свободный, участие во встрече могут принимать лица от 16 лет.