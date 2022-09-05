В Назрани Ингушетии состоится собрание по вопросу отбора граждан на военную службу по контракту
Во Дворце культуры Назрани 5 сентября в 16:00 состоится собрание по вопросу отбора граждан на военную службу по контракту.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, проведет встречу первый заместитель председателя правительства региона Магомед Евлоев с привлечением военного комиссара республики Тимура Местоева.
Отмечается, что гражданам объяснят порядок подачи документов, а также подробно расскажут о службе, социальных гарантиях и о дальнейших перспективах.
Организаторы собрания сообщили, что вход на мероприятие свободный, участие во встрече могут принимать лица от 16 лет.