В Назрани Ингушетии стартовала ярмарка вакантных рабочих и учебных мест

По информации Минтруда региона, мероприятие открылось в 10:00 часов. В нём принимают участие работодатели, безработные, а также ищущие работу граждане.

Отмечается, что ярмарка вакансий представляет собой выставку в сфере карьеры и трудоустройства. Основными ее участниками являются представители компаний, которые демонстрируют имеющиеся вакансии, карьерные возможности, в том числе для выпускников и специалистов, продвигают своей бренд как работодателя.