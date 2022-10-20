Ярмарка

В Назрани Ингушетии стартовала ярмарка вакантных рабочих и учебных мест

0

В Назрановском городском Дворце культуры стартовала ярмарка вакантных рабочих и учебных мест.

По информации Минтруда региона, мероприятие открылось в 10:00 часов. В нём принимают участие работодатели, безработные, а также ищущие работу граждане.

Отмечается, что ярмарка вакансий представляет собой выставку в сфере карьеры и трудоустройства. Основными ее участниками являются представители компаний, которые демонстрируют имеющиеся вакансии, карьерные возможности, в том числе для выпускников и специалистов, продвигают своей бренд как работодателя.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Новый Редант Ингушетии прошел исторический час к 100-летию философа Зиновьева
Из Ингушетии доставили очередной гуманитарный груз для участников СВО на Украине
Глава Ингушетии в приемной Президента России рассмотрел обращения граждан
Ингушской футбольной команде РСШ «Ангушт» присуждена техническая победа над «Ротором»
В Назрановском районе Ингушетии проводят мероприятия к осеннему призыву в армию
В городе Сунже Ингушетии проверили помещения для укрытия жителей в случае ЧС
В РДНТ Ингушетии проходит фотовыставка знаменитых ингушских ковров-истингов
В начальной школе Назрани прошла музейная выставка, посвященная ингушскому быту
В Сунже Ингушетии пройдет выставка-ярмарка «Дошо Гуйре»
Ингушские единороссы проверили ход строительства школы на 704 места в селе Али-Юрт
В Сунженском районе Ингушетии принимают дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности

Главное

Яндекс.Метрика

 