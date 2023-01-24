В Назрани Ингушетии усиливают меры против стихийного выброса мусора

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Мэрия Назрани продолжает работу по выявлению правонарушителей, выбрасывающих мусор где попало.

После январских поправок в статью 8.2 КоАП меры воздействия на нерадивых граждан только усиливаются, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии. В текущем году администрацией города будут дополнительно установлены камеры наружного наблюдения на разных участках Назрани для более эффективного выявления нарушителей. В прошлом году в нескольких местах муниципального образования были уже установлены камеры фото- и видеофиксации.

Отмечается, что собранные материалы по нарушениям стихийного выброса мусора передаются в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер.

Власти Назрани убедительно просят граждан не выставлять пакеты с мусором на проезжих частях, кроме мест, где установлены контейнеры для сбора ТБО. 

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