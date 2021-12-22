В Назрани Ингушетии в начале 2022 года планируется начать работу по отлову бродячих собак

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Мэрия Назрани в начале следующего года планирует начать работу по отлову и содержанию бродячих собак, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.

Отмечается, что на 2022 год на эти цели властями Назрани в бюджет заложены финансовые средства.

В связи с отсутствием специальных приютов для животных на территории Ингушетии, будет заключён договор с соседней республикой для передачи и содержания отловленных собак.

Напомним, в Назрани неоднократно были замечены своры бродячих собак.

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