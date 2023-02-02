В Назрани Ингушетии вандалы испортили фонари, скамейки и элементы ограды
В Назрани вандалы испортили фонари, скамейки, урны, элементы ограды, к сожалению, подобные выходки в городе не редкость.
В муниципальном образовании были оборудованы зоны отдыха, обустроены пешеходные пути и так далее, на эти цели власти потратили десятки миллионов рублей.
«Очень обидно, что в нашем городе есть люди, которые могут такое сделать. Будем выявлять нарушителей, устанавливать их личности и составленные материалы будут направляться в правоохранительные органы», — подчеркнул пресс-секретарь мэрии Назрани Рамзан Цороев.
По его словам, в общественных местах будут установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, что поможет вычислять граждан без совести.