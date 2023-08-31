В Назрани Ингушетии выявили ряд случаев вандализма

Администрацией в городе создаются новые объекты и места досуга в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», обустраиваются скверы и спортивные площадки, обновляется освещение и дорожные полотна. Все это делается в первую очередь для горожан, для старшего поколения и молодежи, напомнили в городской мэрии.

«Но, что в итоге мы наблюдаем? Поломанные качели, поваленные столбы освещения, перевернутые урны. Все это негативным образом влияет на качество жизни в городе, а также внешний и эстетический облик Назрани. Еще хотелось бы обратить внимание на люки. Регулярно поступают сообщения, что где-то вновь появился открытый люк, что представляет серьезную угрозу для безопасности наших горожан. Это также случается вследствие кражи недобросовестными людьми», — отмечается в ТГ мэрии.

«Естественно, все эти поломки и недочеты устраняются нашими рабочими бригадами. Однако хотелось бы еще раз призвать горожан к сознательности, бережному отношению к своему городу», — добавили в администрации муниципалитета.