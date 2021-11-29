В Назрани Ингушетии запланирована комплексная модернизация уличных сетей освещения

«В целом нами запланирована комплексная модернизация уличных сетей освещения на центральных улицах города. Начнём мы в 2021 году и продолжим эту работу в 2022.

Сейчас мы установим светодиодные уличные консольные светильники мощностью 150 Вт на Базоркина и частично наладим освещение на улице Картоева», — сообщил газете «Ингушетия» мэр Назрани Урусхан Евлоев.

По его словам, в следующем году будут предприняты меры по недопущению проблем с освещением на центральных улицах города, в том числе и на улице А. Тутаевой.

«Читаю жалобы горожан, вижу обращения в сети — в 2022 году вопрос с освещением на данной улице будет решен», — подчеркнул градоначальник.