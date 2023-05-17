Безопасные дороги

В Назрани к июню завершат реконструкцию одной из центральных улиц

0

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Назрани идет ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги на улице Картоева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минавтодора региона.

«На данном этапе работ подрядная организация проводит замену водопроводной трубы, устройство тротуара и бордюрного камня. Также ведется фрезерование старого покрытия», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, этот участок попал в перечень работ по регулярно поступающим обращениям граждан, которые жаловались на критическое состояние проезжей части. Также дорога является подъездной к местному колледжу сервиса и быта и другим социально значимым объектам, так что к работам приступили незамедлительно, как только установилась благоприятная погода.

Благодаря средствам нацпроекта подрядчику предстоит отремонтировать 3,71 км дорожного полотна.

В последующем уже на этой неделе начнется укладка асфальтобетона в два слоя и обустройство съездов. Для обеспечения безопасности пешеходов и водителей улицу оборудуют пешеходными переходами, установят дорожные знаки и светофоры типа Т7. Завершающим этапом станет нанесение разметки термопластиком.

Все дорожные мероприятия на объекте в планах завершить в третьей декаде мая.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Скончавшуюся 4-летнюю Самиру из Ингушетии похоронят после судмедэкспертизы
Представители Ингушетии приняли участие в XXIII Российской выставке племенных овец и коз
В лесах Ингушетии будут усилены меры по предупреждению незаконных рубок
Следствие переквалифицирует дело об избиении ребенка в Ингушетии в связи с его смертью
В городе Сунже Ингушетии благоустраивают улицу Грозненскую
В Ингушетии состоялось открытие чемпионата СКФО по шахматам среди мужчин и женщин
В Ингушетии привлекли к ответственности мать из-за находившегося на подоконнике ребенка
В Минобрнауки Ингушетии подвели итоги прошедшего учебного года
Ингушские бойцы ММА готовятся к чемпионату России в Ханты-Мансийске
Ингушские спортсмены попали в основной состав юниорской сборной России по кикбоксингу
В Назрани провели интеллектуальную игру между школьниками

Главное

Яндекс.Метрика

 