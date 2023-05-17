В Назрани к июню завершат реконструкцию одной из центральных улиц

«На данном этапе работ подрядная организация проводит замену водопроводной трубы, устройство тротуара и бордюрного камня. Также ведется фрезерование старого покрытия», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник издания, этот участок попал в перечень работ по регулярно поступающим обращениям граждан, которые жаловались на критическое состояние проезжей части. Также дорога является подъездной к местному колледжу сервиса и быта и другим социально значимым объектам, так что к работам приступили незамедлительно, как только установилась благоприятная погода.

Благодаря средствам нацпроекта подрядчику предстоит отремонтировать 3,71 км дорожного полотна.

В последующем уже на этой неделе начнется укладка асфальтобетона в два слоя и обустройство съездов. Для обеспечения безопасности пешеходов и водителей улицу оборудуют пешеходными переходами, установят дорожные знаки и светофоры типа Т7. Завершающим этапом станет нанесение разметки термопластиком.

Все дорожные мероприятия на объекте в планах завершить в третьей декаде мая.