В Назрани ко дню города стартовала благотворительная акция по раздаче мяса КРС

По данным пресс-службы города, акция по раздаче мяса КРС проводится по инициативе главы Назрани Урусхана Евлоева. К акции также присоединился и предприниматель, меценат и друг главы города Рамзан Медаров, который в течение всего года всегда участвует в оказании благотворительной помощи нуждающимся семьям.

«Для меня важно, чтобы помощь была доставлена именно самым нуждающимся семьям, которые находятся в трудном материальном положении. Хочется в такой день порадовать именно их в первую очередь», — подчеркнул мэр Назрани Урусхан Евлоев.

Также глава города поздравил жителей с юбилеем города, отметив, что благодаря активному вниманию со стороны руководства республики в лице Главы субъекта Махмуда-Али Калиматова сегодня в муниципалитете строятся школы, ремонтируются дороги, прокладывают водопроводные трубы, обустраивают общественные пространства и запускают социальные объекты.

«Я от всей души люблю свой родной город. В нем есть все для того, чтобы развиваться, жить, растить детей, работать и молиться. Здесь каждый может реализовать свои идеи и мечты, и каждый, приехав в Назрань, чувствует себя здесь как дома», — отметил мэр.

Градоначальник добавил, что сегодня в городе не будет привычных праздничных мероприятий. Вместо этого решено раздать продуктовую помощь нуждающимся семьям города.

Датой основания Назрани считается 1781 год, когда выходец из Ангушта Карцхал Мальсагов в междуречье Сунжи и Назранки был отмечен дивизионным квартирмейстером Л. Штедером.

Впервые в официальном документе Назрань упоминается в 1810 году, когда во Владикавказе представители шести родов, проживавших в Назрани, подписали акт о вступлении назрановского общества в Российское подданство. Осенью 1810 года был заложен Назрановский редут. В середине 19 века упоминается как аул Назрань. За отражение нападения имама Шамиля на Назрань в апреле 1841 года назрановское общество было награждено императором Николаем I Георгиевским знаменем.