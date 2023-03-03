Муниципалитет

В Назрани на улице Сулейменова проводятся капитальные ремонтные работы

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Улица Сулейменова в Назрани Ингушетии в скором времени преобразится, в настоящее время там ведутся капитальные работы.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на участке протяженностью 770 метров планируется укладка асфальтобетонного полотна, установка бордюрного камня, освещение и другие работы. В скором времени обе стороны дорожного направления будут полностью обновлены.

По информации мэрии города, на участке ведутся работы по замене и устройству водопроводной трубы диаметром 110 мм. Обустройство новой водопроводной трубы является трудоемким процессом, требующим подключения каждого дома к сетям. В связи с чем перекопана большая часть дороги. Однако стоит понимать, что такие работы — это острая необходимость для горожан и города, где большая часть сетей обветшала.

 

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