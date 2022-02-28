В Назрани начали капремонт улицы Дагестанская в рамках нацпроекта

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Дорожники Ингушетии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начали капремонт автомобильной дороги на улице Дагестанской протяженностью 2,57 км, сообщает пресс-служба Минавтодора.

«В рамках соответствующего ремонта предусмотрено уширение проезжей части на 1 метр, укрепление основания дороги в два слоя по 25 см, укладка выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, для безопасности дорожного движения предусмотрено устройство тротуаров, нанесение разметки и устройство дорожных знаков», — говорится в сообщении.

В 2022 году власти Ингушетии намерены отремонтировать 18 объектов дорожного хозяйства в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент работы ведутся в Назрани и Магасе.

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