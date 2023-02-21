В Назрани начали профилактическую очистку городских коллекторов

Как отметили в мэрии города, из-за частых резонансных аварий и выхода из строя коллекторов главой Назрани Урусханом Евлоевым были даны строгие поручения до конца марта текущего года завершить работу по очистке и ремонту коллекторов во всех округах.

Также в нескольких районах муниципального образования уже провели очистку и подвальных помещений в МКД, которые не входят в зону обслуживания администрации. Это обязанность жильцов МКД либо управляющей компании, которую они выберут.