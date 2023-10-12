В Назрани наградили организаторов муниципальных выборов

По данным ведомства, Урусхан Евлоев решил отметить тех, кто организовал проведение мероприятия в городе на высшем уровне: глав административных округов, заместителей, директора СКП, председателя ТИК и начальников отделов.

«Выборы в городе прошли достойно и на высоком организационном уровне. От души благодарю за эту работу ответственных специалистов, которые подошли к работе со всей ответственностью, так как депутатский корпус имеет большое значение для муниципалитета, и они во многом влияют на жизнедеятельность города», — отметил мэр.

Напомним, 10 сентября в городе прошли выборы депутатов в городской совет Назрани.