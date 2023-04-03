В Назрани намерены начать капремонт улицы Картоева в рамках нацпроекта
В конце апреля текущего года начнётся капитальный ремонт улицы Картоева в Назрани Ингушетии в рамках нацпроекта.
Как сообщили в администрации муниципального образования, одновременно с этим мэрия города планирует решить раз и навсегда проблему с мусором на вышеупомянутой улице с привлечением правоохранительных органов и других административных ресурсов.
Отмечается, что вместо того, чтобы заключить договор на вывоз мусора и платить условные 400 рублей за эту услугу, жители предпочитают на своих автомобилях выставлять мусор на улице.