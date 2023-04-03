Нацпроекты

В Назрани намерены начать капремонт улицы Картоева в рамках нацпроекта

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В конце апреля текущего года начнётся капитальный ремонт улицы Картоева в Назрани Ингушетии в рамках нацпроекта.
 

Как сообщили в администрации муниципального образования, одновременно с этим мэрия города планирует решить раз и навсегда проблему с мусором на вышеупомянутой улице с привлечением правоохранительных органов и других административных ресурсов.

Отмечается, что вместо того, чтобы заключить договор на вывоз мусора и платить условные 400 рублей за эту услугу, жители предпочитают на своих автомобилях выставлять мусор на улице.

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