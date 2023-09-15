Благоустройство

В Назрани обновляется городское освещение

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В Насыр-Кортском административном округе Назрани Ингушетии подходят к концу мероприятия по реконструкции освещения.

Как сообщили в мэрии города, уже завершилось обновление освещения на улицах Эсмурзиева, Газгиреева, Южной, Хаутиева и частичная замена на улице Тутаевой.

Градоначальник Урусхан Евлоев заострил внимание соответствующих служб на важности проведения данных работ на улицах, прилегающих к социальным объектам. Так, были завершены работы и по обновлению освещения в районе СОШ № 19.

Отмечается, что в ближайшие два месяца реконструкция освещения будет продолжена на улицах Картоева и Евлоева. По словам сотрудников мэрии, все работы проводятся в рамках бюджетных средств.

 

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