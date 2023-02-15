В Назрани обсудили проблемные вопросы цифровизации физкультуры и спорта в Ингушетии

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Во Дворце спорта имени Берда Евлоева «Магас» в Назрани прошло расширенное рабочее совещание с руководителем направления по работе с ключевыми партнёрами АО «Мой спорт» Антоном Курашом, организованное Минспорта Ингушетии.

Темой совещания с представителями государственных и муниципальных спортивных учреждений республики стало обсуждение единой онлайн-платформы в области физической культуры «Мой спорт», которая предназначена для спортсменов, родителей, тренеров, спортивных федераций, организаций и органов исполнительной власти.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, основная задача цифровой платформы — создать единый цифровой контур всей спортивной сферы страны, упростить процесс взаимодействия всех ее участников.

На совещании обсуждали проблемные вопросы цифровизации физической культуры и спорта в республике, возникающие при вводе новой региональной автоматизированной информационной системы в области физической культуры и спорта в Ингушетии «Мой спорт».

Участников совещания интересовал процесс зачисления детей, обеспечение информационной безопасности персональных данных ребенка, его родителей и иные вопросы. Представителями АО «Мой спорт» был проведен мастер-класс, на котором пояснили, каким образом необходимо работать с данной системой.

 

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