В Назрани обсудили ситуацию с водоснабжением

Как сообщили в муниципалитете, в настоящее время остаются проблемными участки новостроек за каналом, несколько МКД в районе микрорайона Юбилейный, часть дома № 5/7 на улице Московской, несколько улиц в старом массиве.

По словам градоначальника, решение проблемы в районе новостроек требует больших финансовых вложений, которых на сегодняшний день у муниципалитета нет, однако при помощи регионального правительства ведутся активными темпами работы на Альтиевском водозаборе, по завершении которых ситуация должна улучшиться.

Вместе с тем глава Назрани Урусхан Евлоев поручил представить смету расходов на проведение дополнительных мероприятий для улучшения водоснабжения в районе Юбилейный, а также разобраться в причинах отсутствия воды в доме на Московской улице.