В Назрани обсудили вопросы профилактики полиомиелита

Как сообщили в мэрии города, участники мероприятия обсудили актуальные проблемы в организации вакцинопрофилактики и профилактики инфекционных заболеваний, требующие оперативного решения. Основной упор делался на вопросы, связанные с вакцинацией против полиомиелита, в том числе, на необходимость проведения разъяснительных бесед с родителями и представителями старшего поколения.

Напомним, ранее в администрации Назрани под председательством главы муниципалитета Урусхана Евлоева была проведена аналогичная встреча, где были даны указания главам административных округов активизировать работу по профилактике, путем проведения встреч, распространения буклетов с информацией и других мероприятий.