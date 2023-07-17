Полиомиелит

В Назрани обсудили вопросы профилактики полиомиелита

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Глава административного округа Насыр-Кортский города Назрани Махмуд Оздоев провел совещание по вопросам профилактики полиомиелита и эпидемиологического надзора с участием представителей колледжа имени Юсупа Арапиева, духовенства, Минздрава республики, общественного совета и других заинтересованных лиц.

Как сообщили в мэрии города, участники мероприятия обсудили актуальные проблемы в организации вакцинопрофилактики и профилактики инфекционных заболеваний, требующие оперативного решения. Основной упор делался на вопросы, связанные с вакцинацией против полиомиелита, в том числе, на необходимость проведения разъяснительных бесед с родителями и представителями старшего поколения.

Напомним, ранее в администрации Назрани под председательством главы муниципалитета Урусхана Евлоева была проведена аналогичная встреча, где были даны указания главам административных округов активизировать работу по профилактике, путем проведения встреч, распространения буклетов с информацией и других мероприятий.

 

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