В Назрани обсудили вопросы профилактики полиомиелита
Глава административного округа Насыр-Кортский города Назрани Махмуд Оздоев провел совещание по вопросам профилактики полиомиелита и эпидемиологического надзора с участием представителей колледжа имени Юсупа Арапиева, духовенства, Минздрава республики, общественного совета и других заинтересованных лиц.
Как сообщили в мэрии города, участники мероприятия обсудили актуальные проблемы в организации вакцинопрофилактики и профилактики инфекционных заболеваний, требующие оперативного решения. Основной упор делался на вопросы, связанные с вакцинацией против полиомиелита, в том числе, на необходимость проведения разъяснительных бесед с родителями и представителями старшего поколения.
Напомним, ранее в администрации Назрани под председательством главы муниципалитета Урусхана Евлоева была проведена аналогичная встреча, где были даны указания главам административных округов активизировать работу по профилактике, путем проведения встреч, распространения буклетов с информацией и других мероприятий.