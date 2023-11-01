В Назрани обустраивают ливневую канализацию на улице Дидигова

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, улица Дидигова является в настоящее время проблемной для округа, так как здесь постоянно происходят порывы сетей, а дорожное полотно нуждается в покрытии.

«Ливневая канализация — это первый шаг к благоустройству улицы, в дальнейшем у нас есть план привести в порядок и дорожное полотно», — отметил мэр Назрани Урусхан Евлоев.