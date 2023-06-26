В Назрани обустраивают тротуар и освещение на улице Арчакова

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В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в г. Назрани Ингушетии начаты работы по благоустройству сразу четырех общественных зон.

Как сообщили в мэрии города, в настоящее время подрядчики приступили к благоустройству улицы Арчакова в Альтиевском АО, которая была выбрана жителями в 2021 году.

Отмечается, что по проекту предусмотрено обустройство тротуара, освещения и частичное озеленение территории.

«Улица ведет сразу к нескольким социальным объектам, поэтому тротуар и освещение здесь необходимы», — отметили в администрации муниципалитета.

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