Благоустройство

В Назрани определили 9 общественных территорий для голосования по их благоустройству в 2024 году

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В Назрани Ингушетии определили 9 территорий для голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в мэрии города, в 2024 году ожидается благоустройство 7 территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Для голосования были определены следующие территории: аллея на проспекте Базоркина напротив МКД № 8; прилегающая территория к Алханчуртскому каналу; улица Мужехоева в ЦАО; улица Цечоева в Центральном АО; прилегающая территория к городскому пруду (южная часть); прилегающая территория к городскому пруду (восточная часть); улица Московская до пересечения с улицей Сагова в Альтиевском АО; улица Хамхоева в Гамурзиевском АО; прилегающая территория к библиотеке на улице Дидигова в Насыр-Кортском АО.

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