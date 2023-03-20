В Назрани определили 9 общественных территорий для голосования по их благоустройству в 2024 году

Как сообщили в мэрии города, в 2024 году ожидается благоустройство 7 территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Для голосования были определены следующие территории: аллея на проспекте Базоркина напротив МКД № 8; прилегающая территория к Алханчуртскому каналу; улица Мужехоева в ЦАО; улица Цечоева в Центральном АО; прилегающая территория к городскому пруду (южная часть); прилегающая территория к городскому пруду (восточная часть); улица Московская до пересечения с улицей Сагова в Альтиевском АО; улица Хамхоева в Гамурзиевском АО; прилегающая территория к библиотеке на улице Дидигова в Насыр-Кортском АО.