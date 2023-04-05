Мини-футбол

В Назрани определили победителей детского мини-футбольного турнира «Рамадан Мубарак»

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В Назрани Ингушетии определили победителей второго детского мини-футбольного турнира «Рамадан Мубарак».

В упорной борьбе кубок турнира достался местной команде «Ангушт». Второе место досталось команде «Гамурзиево». Серебряные призёры соревнований расстроились, ведь они на пути к обладанию трофея турнира обыграли пять команд. Счёт финального матча — 1:0.

На торжественной церемонии награждения юных футболистов слово взял имам мечети города Магаса Адам Мержоев. Он особо отметил, что самосовершенствование путём физических нагрузок — это один из важных аспектов жизни мусульманина. В свою очередь имам мечети с. п. Барсуки Муса Дудургов поблагодарил ребят за хорошую игру.

В мини-футбольных баталиях приняли участие девять команд со всей республики, в том числе и из Пригородного района. По информации Федерации мини-футбола Ингушетии, турнир стал возможным благодаря спонсорской поддержке клуба «Чингиз».

Победителей, призёров и лучших игроков наградили кубками, медалями, грамотами, ценными подарками.

 

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