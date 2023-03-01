В Назрани определили победителей и призеров регионального этапа международной Scratch-олимпиады по креативному программированию

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе образовательной организации, соревнования среди учеников 1-11 классов проводились в 4 номинациях: «Моя книга», «Игры», «Знайки» и «Stream-проект».

Победителями состязаний в разных номинациях стали Билал Яндиев, Салман Погоров, Сальма Барахоева, Султан Маматиев и Омар Барахоев. Серебряных наград удостоились Хамзат Оздоев, Амир Амриев, Ясмина Мусостова, Раяна Китиева и Имран Ахриев. Бронза досталась Зайнаб Янарсановой, Рамазану Шадиеву, Халиду Точиеву, Баматгири Местоеву и Ибрагиму Цурову.

Отметим, что Scratch-олимпиада проводилась в 2 этапа. В отборочном этапе (заочном) приняли участие более 100 учеников общеобразовательных организаций республики, в рамках второго этапа (очного) соревновались более 50 человек. Победители и призеры примут участие в международном этапе.

Как сообщают организаторы олимпиады, ее особенностью является отсутствие готовых заданий с единственно верным решением. Участники состязаний придумывают проект, а жюри оценивает оригинальность идеи, качество ее воплощения, способность к проектному мышлению и т. д.