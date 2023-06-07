В Назрани определили территории для благоустройства в следующем году

громное спасибо неравнодушным горожанам, принявшим участие в голосовании, волонтёрам и всем, кто способствовал развитию Назрани! Назрановцы активнее всех подошли к голосованию!» — подчеркнули в мэрии муниципального образования.

В следующем 2024 году в Назрани будут благоустроены следующие территории:

1. Улица Арчакова в Альтиевском административном округе, от пересечения с ул. Московской до пересечения с ул. Сагова;

2. Прилегающая территория с северной стороны Алханчуртского канала;

3. Южная часть территории пруда;

4. Ул. Хамхоева;

5. Аллея на проспекте Базоркина, напротив МКД № 8;

6. Прилегающая территория амбулатории на ул. Дидигова в Насыр-Кортском АО;

7. Ул. Цечоева.