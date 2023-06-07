В Назрани определили территории для благоустройства в следующем году
В Назрани Ингушетии определили территории для благоустройства в 2024 году, в апреле текущего года горожанам было предложено выбрать 7 из 9 проектов благоустройства путем онлайн-голосования.
громное спасибо неравнодушным горожанам, принявшим участие в голосовании, волонтёрам и всем, кто способствовал развитию Назрани! Назрановцы активнее всех подошли к голосованию!» — подчеркнули в мэрии муниципального образования.
В следующем 2024 году в Назрани будут благоустроены следующие территории:
1. Улица Арчакова в Альтиевском административном округе, от пересечения с ул. Московской до пересечения с ул. Сагова;
2. Прилегающая территория с северной стороны Алханчуртского канала;
3. Южная часть территории пруда;
4. Ул. Хамхоева;
5. Аллея на проспекте Базоркина, напротив МКД № 8;
6. Прилегающая территория амбулатории на ул. Дидигова в Насыр-Кортском АО;
7. Ул. Цечоева.