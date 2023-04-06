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В Назрани отремонтируют улицу Картоева в рамках нацпроекта

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Во второй декаде апреля в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» начнется ремонт покрытия проезжей части улицы Картоева в Назрани протяженностью 1,8 км, сообщили в Минавтодоре Ингушетии.

Как отметили в ведомстве, подрядной организации необходимо будет провести срезку старого дорожного покрытия, устройство нового асфальтобетона толщиной 7 см, демонтаж бордюров.

Для безопасности передвижения пешеходов также предусмотрены пешеходные тротуары протяженностью 1 580 м и шириной 2 метра, установка дорожных знаков в количестве 74 шт. и устройство разметки из термопластика и краски.

Напомним, улица Картоева в Назрани вошла в план дорожных работ на текущий год по многочисленным обращениям граждан. Основательного ремонта здесь не было многие годы. По словам жителей этого района, проезд затрудняли ямы и выбоины на дороге, мешая комфортному и безопасному передвижению.

«С проведением ремонтных работ на данном направлении удобство, скорость, а главное, безопасность сообщения, несомненно, вырастет», — заявили в Минавтодоре республики.

Отмечается, что в текущем году в регионе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы порядка 28 км автомобильных дорог.

 

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