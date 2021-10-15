Конкурс

В Назрани подвели итоги фотоконкурса, посвященного 240-летию города

0

В администрации города Назрани подвели итоги фотоконкурса, посвященного 240-летнему юбилею основания культурной столицы Ингушетии.

В жюри конкурса вошли глава Назрани Урусхан Евлоев, председатель горсовета Юсуп Богатырев и его заместители, представители Минкультуры Ингушетии, других министерств, ведомств и организаций, а также профессиональный фотограф Евгений Шевцов, представляющий правительство республики.

После предварительного «отсеивания» поступивших фотоматериалов, высокий «ареопаг» оставил на рассмотрение 12 фотографий, из которых выбрал три наиболее интересных. Имена их авторов будут озвучены в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню города.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии запланировали обустройство новых зон отдыха туристов в предгорной зоне
В домах культуры Ингушетии школьников приучают к здоровому образу жизни
В сельском Доме культуры Али-Юрта Ингушетии прошла викторина по сказкам Пушкина
Свыше 30 семей получат новые дома в День празднования юбилея Назрани
В музее ИЗО Ингушетии проходит фотовыставка Аюпа Цуроева «Видеть мир сердцем»
«Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения
Учащиеся центральной школы искусств Ингушетии выступили с концертом в детском саду
Концерт фестиваля «Золотая зурна» пройдет в сельском поселении Экажево Ингушетии
Юные тхэквондисты из Ингушетии успешно выступили на межрегиональном фестивале в Нальчике
Сотрудники заповедника «Эрзи» отметили День работников заповедного дела со школьниками Ингушетии
СберСтрахование вышла на рынок ОСАГО Юга России и Северного Кавказа

Главное

Яндекс.Метрика

 