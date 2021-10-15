В Назрани подвели итоги фотоконкурса, посвященного 240-летию города

В жюри конкурса вошли глава Назрани Урусхан Евлоев, председатель горсовета Юсуп Богатырев и его заместители, представители Минкультуры Ингушетии, других министерств, ведомств и организаций, а также профессиональный фотограф Евгений Шевцов, представляющий правительство республики.

После предварительного «отсеивания» поступивших фотоматериалов, высокий «ареопаг» оставил на рассмотрение 12 фотографий, из которых выбрал три наиболее интересных. Имена их авторов будут озвучены в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню города.