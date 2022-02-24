В Назрани продолжается строительство школы на 720 мест на улице Алханчуртская

Объект строится в соответствии с проводимыми мероприятиями по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования, в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа».

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Строительство данного объекта, осуществляет генеральная подрядная организация ООО «Элитспецстрой», техническое сопровождение и строительный контроль ведет ГУП «УКС РИ».