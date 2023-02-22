В Назрани прошел митинг в поддержку Президента России и участников специальной военной операции

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации, свою поддержку Владимиру Путину и участию России в специальной военной операции выразили неравнодушные жители республики, депутаты, общественники. На аллее Славы собрались представители власти, руководители исполкома Общероссийского народного фронта, жители Херсонской области.

Главный посыл главы государства — необходимо сплотиться в это непростое время. И сегодня по всей России проходят акции в поддержку лидера нашей страны и специальной операции по защите жителей Донбасса.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов поддержал проведение акции. «Ингушетия присоединилась к многомиллионным голосам россиян, в унисон заявляя, что мы поддерживаем курс нашего Президента, направленный на безопасность России, развитие регионов, экономики, промышленности, сельского хозяйства, улучшение качества жизни и многое другое», — написал он в своем Телеграм-канале.

Руководитель субъекта подчеркнул, что республика и ее жители всегда были верны своему долгу по защите Отечества. «Свидетельством тому являются наши достойные предки, которые участвовали в разных войнах Российской империи, в Великой Отечественной войне. У нас есть Герои, совершившие свои подвиги и в мирное для страны время. И сегодня тоже мы на страже интересов нашего великого государства», — отметил Калиматов.

«Много наших ребят участвуют в спецоперации на Украине с первых ее дней. Они достойно показывают себя, героически выполняя боевые задачи, проявляя мужество, отвагу и самоотверженность. Некоторые из них отдали свои жизни, чтобы Россия выиграла в этой справедливой борьбе. Многие из них награждены орденами Мужества, один удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Россия — наша Родина. За нами правда, а в правде — сила, а значит, победа», — добавил Глава.

Напомним, в Ингушетии продолжается сбор средств и оказание помощи своим землякам, участвующим в СВО. Для них собирают и отправляют посылки, передают аптечки и консервы, изготавливают маскировочные сети и блиндажные свечи.