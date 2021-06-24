В Назрани прошел военно-исторический квест «Уроки Победы»

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Военно-исторический квест «Уроки Победы» провели сотрудники Мемориала памяти и славы в Назрани, сообщила пресс-служба учреждения.

В мероприятии, приуроченном к 80-летию начала Великой Отечественной войны, приняли участие команды «Отважные археологи» (Археологический центр имени Евгения Крупнова), «Лидеры» (Госфилармония имени Ахмета Хамхоева) и «Ансамбль» (Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия»).

В начале игры каждой команде был выдан маршрутный лист, где были указаны десять станций, на каждой из которых следовало выполнить по два задания: одно — спортивное, в другом надо было ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Следил за выполнением заданий и выставлял баллы руководитель от организаторов, приставленный к каждой команде. После прохождения всех испытаний надо было составить из букв загаданное слово и отдать маршрутный лист жюри, которое и подвело итоги.

В результате победителями стали «Лидеры», они набрали 162 балла из 165 возможных, на втором месте — «Отважные археологи» (157 баллов), на третьем — «Ансамбль» (156 баллов).

Все участники выразили мнение, что игра получилась не только интересной, но ещё и полезной, и выказали желание, чтобы подобные мероприятия, позволяющие узнать больше о доблести и подвигах наших воинов-освободителей, о том, какой ценой была завоёвана победа в Великой Отечественной войне, проходили чаще.

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