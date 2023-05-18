В Назрани прошел заключительный этап олимпиады школьников по ингушскому языку и литературе
В школе № 13 г. Назрани прошел заключительный этап республиканской олимпиады школьников по ингушскому языку и литературе.
Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, в олимпиаде приняли участие порядка 400 ребят, победители городских и районных этапов олимпиады — учащиеся 9-11 классов.
Отмечается, что школьники получили возможность продемонстрировать свои знания и обменяться опытом со сверстниками.
Напомним, олимпиада проводится с целью выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.