Олимпиада

В Назрани прошел заключительный этап олимпиады школьников по ингушскому языку и литературе

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В школе № 13 г. Назрани прошел заключительный этап республиканской олимпиады школьников по ингушскому языку и литературе.

Как сообщили в Минобрнауки Ингушетии, в олимпиаде приняли участие порядка 400 ребят, победители городских и районных этапов олимпиады — учащиеся 9-11 классов.

Отмечается, что школьники получили возможность продемонстрировать свои знания и обменяться опытом со сверстниками.

Напомним, олимпиада проводится с целью выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности.

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