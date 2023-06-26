Профилактика наркомании

В Назрани прошла выставка детских рисунков, посвященная профилактике наркомании

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Во Дворце культуры города Назрани состоялась выставка детских рисунков, посвященная профилактике наркомании, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Участниками мероприятия стали учащиеся городской детской художественной школы, которые представили свою визуализацию темы «Мы против наркотиков!».

С детьми также провели профилактическую беседу, на которой обсудили вред и последствия употребления наркотических средств.

Мероприятие организовала ДХШ г. Назрани совместно с Минкультуры и городской администрацией.

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