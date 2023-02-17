В Назрани прошло командно-штабное учение по организации защиты населения при землетрясении

В рамках учений состоялось заседание комиссии по ЧС, на котором были отработаны вводные по учению. В ходе учения в созданной сложной обстановке с реальным привлечением сил и средств отрабатывались практические мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с землетрясением.

По словам руководителя командно-штабных учений, исполняющего обязанности заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Ахмеда Аушева, командно-штабное учение в г. Назрани поставленной цели достигло. Органы управления и силы звена ТП РСЧС и ГО РИ г. Назрани получили практические навыки в организации и проведении АС и ДНР при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с землетрясением, и по переводу ГО г. Назрани на работу в условиях военного времени.