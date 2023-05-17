В Назрани провели интеллектуальную игру между школьниками

Для учащихся старших классов организовали викторину на знание истории Отечества и родного края.

Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, викторина прошла в два тура: теоретический вопрос с различными вариантами ответов и практический, где ребята могли поделиться более углубленными знаниями о Великой Отечественной войне.

Отмечается, что всем игрокам были вручены сертификаты участников, а победителям игры были розданы ценные призы.