В Назрани провели интеллектуальную игру между школьниками
При поддержке регионального комитета по делам молодежи в Назрани провели мероприятие в рамках реализации социального проекта «Интеллектуальная Ингушетия».
Для учащихся старших классов организовали викторину на знание истории Отечества и родного края.
Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, викторина прошла в два тура: теоретический вопрос с различными вариантами ответов и практический, где ребята могли поделиться более углубленными знаниями о Великой Отечественной войне.
Отмечается, что всем игрокам были вручены сертификаты участников, а победителям игры были розданы ценные призы.