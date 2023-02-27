В Назрани провели масштабную уборку нескольких улиц

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, за осенний и зимний сезон скопилось огромное количество мусора, стихийно выставленного недобросовестными гражданами.

Отмечается, что прилегающие зоны и участки улиц Суворова, Студенческая, Магистральная и Зязикова полностью приведены в порядок с привлечением специализированной техники.

Мэрия Назрани убедительно попросила горожан не бросать мусор вне отведённых мест для сбора ТБО.