В Назрани провели масштабную уборку нескольких улиц

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Администрация административного округа Гамузиевский Назрани провела масштабную уборку сразу нескольких улиц.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, за осенний и зимний сезон скопилось огромное количество мусора, стихийно выставленного недобросовестными гражданами.

Отмечается, что прилегающие зоны и участки улиц Суворова, Студенческая, Магистральная и Зязикова полностью приведены в порядок с привлечением специализированной техники.

Мэрия Назрани убедительно попросила горожан не бросать мусор вне отведённых мест для сбора ТБО.

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