В Назрани провели мероприятие для студентов, направленное на противодействие распространению наркомании
В Ингушском политехническом колледже имени Ю. И. Арапиева провели профилактическое мероприятие для студентов, направленное на противодействие асоциальным проявлениям в среде молодёжи.
По информации мэрии Назрани, на собрании обсудили такие актуальные темы, как борьба с наркоманией и нарушениями общественного порядка. Кроме того, спикеры рассказали о преимуществах службы в армии, о важности мер по предотвращению полиомиелита.
В акции приняли участие глава Насыр-Кортского административного округа Назрани Махмуд Оздоев, общественники, сотрудники полиции, представители военного комиссариата и медицинские служащие.
Молодежь интересовалась, каким образом в республику поступают запрещённые вещества и какую работу правоохранители проводят по выявлению лиц, распространяющих опасное зелье.