В Назрани провели мероприятие для студентов, направленное на противодействие распространению наркомании

По информации мэрии Назрани, на собрании обсудили такие актуальные темы, как борьба с наркоманией и нарушениями общественного порядка. Кроме того, спикеры рассказали о преимуществах службы в армии, о важности мер по предотвращению полиомиелита.

В акции приняли участие глава Насыр-Кортского административного округа Назрани Махмуд Оздоев, общественники, сотрудники полиции, представители военного комиссариата и медицинские служащие.

Молодежь интересовалась, каким образом в республику поступают запрещённые вещества и какую работу правоохранители проводят по выявлению лиц, распространяющих опасное зелье.