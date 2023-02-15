Профилактика наркомании

В Назрани провели мероприятие для студентов, направленное на противодействие распространению наркомании

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В Ингушском политехническом колледже имени Ю. И. Арапиева провели профилактическое мероприятие для студентов, направленное на противодействие асоциальным проявлениям в среде молодёжи.

По информации мэрии Назрани, на собрании обсудили такие актуальные темы, как борьба с наркоманией и нарушениями общественного порядка. Кроме того, спикеры рассказали о преимуществах службы в армии, о важности мер по предотвращению полиомиелита.

В акции приняли участие глава Насыр-Кортского административного округа Назрани Махмуд Оздоев, общественники, сотрудники полиции, представители военного комиссариата и медицинские служащие.

Молодежь интересовалась, каким образом в республику поступают запрещённые вещества и какую работу правоохранители проводят по выявлению лиц, распространяющих опасное зелье.

 

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