В Назрани проводится обновление городского освещения

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в Центральном округе обновлено освещение на пяти улицах: Базоркина, Аушева, Шаймиева, Осканова и Черномырдина. Планируется до конца текущего года наладить новое освещение на улицах Евлоева и Картоева.

Отмечается, что в Гамурзиевском округе города проведена работа на улице Суворова. Однако до конца года планируется обустроить еще несколько улиц, которые ведут к социальным объектам.

«При формировании бюджета всегда важно учитывать в первую очередь те мероприятия, которые направлены на безопасность наших горожан. Некачественное освещение ведет к росту ДТП, поэтому главам необходимо постоянно проводить инвентаризацию сетей и вести работу по замене планомерно», — подчеркнул мэр Урусхан Евлоев.