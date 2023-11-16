Электроснабжение

В Назрани проводится обновление городского освещения

0

В каждом административном округе Назрани Ингушетии проводится работа по замене ламп уличного освещения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в Центральном округе обновлено освещение на пяти улицах: Базоркина, Аушева, Шаймиева, Осканова и Черномырдина. Планируется до конца текущего года наладить новое освещение на улицах Евлоева и Картоева.

Отмечается, что в Гамурзиевском округе города проведена работа на улице Суворова. Однако до конца года планируется обустроить еще несколько улиц, которые ведут к социальным объектам.

«При формировании бюджета всегда важно учитывать в первую очередь те мероприятия, которые направлены на безопасность наших горожан. Некачественное освещение ведет к росту ДТП, поэтому главам необходимо постоянно проводить инвентаризацию сетей и вести работу по замене планомерно», — подчеркнул мэр Урусхан Евлоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Карабулаке Ингушетии благоустроили мусульманское кладбище
В столице Ингушетии прошла всероссийская конференция, посвященная борьбе с радикальной идеологией
В Ингушетии прошло награждение сотрудников ОМОНа
Ветераны МВД по Ингушетии провели урок мужества для школьников
Арендатор лесного участка подозревается в незаконной вырубке деревьев в Ингушетии
Ингушский спортсмен Муслим Арсамаков стал победителем молодежного чемпионата мира по джиу-джитсу
В Ингушетии водитель иномарки совершил ДТП во время погони
На международной выставке-форуме «Россия» 8 декабря проведут День Ингушетии и КЧР
Эндокринологи Ингушетии провели день открытых дверей в честь Всемирного дня борьбы с диабетом
Вопросы подготовки ко Дню Ингушетии на форуме «Россия» обсудили в Магасе
В Сунженском районе Ингушетии провели мероприятие «Антитеррор. Правила поведения и личная безопасность»

Главное

Яндекс.Метрика

 