В Назрани проводятся работы по высадке цветов

В первую очередь, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, цветы украсят клумбы памятных объектов, а также центральных улиц Назрани. Ещё весной текущего года были разработаны дизайн-проекты озеленения города.

Рабочие уже высадили бархатцы, цинерарии, петуньи и многие другие цветы. В то же время проводятся работы по ремонту газонов, а также покосу травы.

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