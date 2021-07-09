Благоустройство

В Назрани проводятся работы по высадке цветов

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Работники муниципального унитарного предприятия «Зеленстрой» проводят работу по высадке цветов на территории города Назрани.

В первую очередь, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, цветы украсят клумбы памятных объектов, а также центральных улиц Назрани. Ещё весной текущего года были разработаны дизайн-проекты озеленения города.

Рабочие уже высадили бархатцы, цинерарии, петуньи и многие другие цветы. В то же время проводятся работы по ремонту газонов, а также покосу травы.
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