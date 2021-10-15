В Назрани пройдет фестиваль меда Ингушетии к 240-летию города
17 октября в рамках празднования 240-летия Назрани пройдет фестиваль меда, организованный Минсельхозом республики совместно с организацией «Пчеловоды Ингушетии».
Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве региона, у жителей и гостей республики будет возможность попробовать и приобрести экологически чистую продукцию местных товаропроизводителей по выгодной цене.
Время проведения фестиваля — с 9:00 до 13:00 на площади перед Дворцом культуры города Назрани.