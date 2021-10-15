Фестиваль

В Назрани пройдет фестиваль меда Ингушетии к 240-летию города

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17 октября в рамках празднования 240-летия Назрани пройдет фестиваль меда, организованный Минсельхозом республики совместно с организацией «Пчеловоды Ингушетии».

Как сообщили газете «Ингушетия» в аграрном ведомстве региона, у жителей и гостей республики будет возможность попробовать и приобрести экологически чистую продукцию местных товаропроизводителей по выгодной цене.

Время проведения фестиваля — с 9:00 до 13:00 на площади перед Дворцом культуры города Назрани.

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