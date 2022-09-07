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В Назрани пройдет VI Республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия — 2022»

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В Назрани с 29 по 30 сентября пройдёт пройдет VI Республиканский экономический форум «Деловая Ингушетия — 2022».

По информации Минэкономразвития региона, на мероприятии обсудят развитие туризма, содействие занятости, поддержку МСП, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта, улучшение условий для импортозамещения.

Ожидается, что в форуме примут участие около 100 гостей-экспертов, которые будут представлять различные федеральные ведомства, агентства, Корпорацию развития Северного Кавказа, а также главы агентств инвестиционного развития СКФО. Традиционно частью форума станет многопрофильная выставка продукции производителей российских регионов.

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