По информации Минэкономразвития региона, на мероприятии обсудят развитие туризма, содействие занятости, поддержку МСП, расширение торговых отношений, обеспечение критического импорта и увеличение экспорта, улучшение условий для импортозамещения.

Ожидается, что в форуме примут участие около 100 гостей-экспертов, которые будут представлять различные федеральные ведомства, агентства, Корпорацию развития Северного Кавказа, а также главы агентств инвестиционного развития СКФО. Традиционно частью форума станет многопрофильная выставка продукции производителей российских регионов.