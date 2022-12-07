Мероприятие

В Назрани пройдет заключительный этап чемпионата Ингушетии по шашкам среди незрячих

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В реабилитационном центре «Арроахьим» в городе Назрани 8 декабря пройдёт заключительный этап чемпионата Ингушетии по шашкам среди незрячих и слабовидящих.
Организуют турнир Ингушское региональное отделение Всероссийской федерации спорта слепых, Министерство спорта РИ и реабилитационный центр «Арроахьим». Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.
Соревнования пройдут по адресу: улица Шахмурзы, 1а. Начало в 9:30. Телефон для справок: 8(928)107-73-79, irofss06@yandex. ru.

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