В Назрани пройдет заключительный этап чемпионата Ингушетии по шашкам среди незрячих

В реабилитационном центре «Арроахьим» в городе Назрани 8 декабря пройдёт заключительный этап чемпионата Ингушетии по шашкам среди незрячих и слабовидящих.

Организуют турнир Ингушское региональное отделение Всероссийской федерации спорта слепых, Министерство спорта РИ и реабилитационный центр «Арроахьим». Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.

Соревнования пройдут по адресу: улица Шахмурзы, 1а. Начало в 9:30. Телефон для справок: 8(928)107-73-79, irofss06@yandex. ru.