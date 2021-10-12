В Назрани широко отпразднуют 240-летие города

Праздничный концерт с участием Астемира Апанасова, Пятимат Кагировой, Тамары Адамовой, Алаудина Эсмурзиева, Лемы Нальгиевой, Суммаи, Айны Алиевой, Алихана Абадиева и других звёзд кавказской эстрады состоится на площади перед Дворцом культуры.

Также зрителей ждут лазерное и мыльное шоу, бесплатные угощения, конкурсы, ростовые куклы и праздничный фейерверк.

«Не пропустите главное событие этой осени! Вход свободный для всех. Мероприятие пройдёт на открытом воздухе и с соблюдением всех противоэпидемических норм», — сказано в релизе.

Начало мероприятия — в 14:00.