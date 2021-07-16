В Назрани собираются благоустроить улицу Хвойную

Об этом стало известно после посещения данной территории депутатами горсовета, региональными координаторами федерального проекта, представителями Минстроя Ингушетии и администрации Альтиевского административного округа Назрани. Накануне местные жители обратились к городским властям с просьбой внести их улицу в упомянутый выше проект.

После конструктивного и обстоятельного диалога с жителями, проживающими на Хвойной, было определено, что улица подлежит комплексному долгосрочному ремонту.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, сначала (в 2022 году) строители займутся ремонтом коммуникаций (замена водопроводных сетей и т. д.), а потом перейдут на обустройство наземной части улицы: это асфальтирование, налаживание освещения и многое другое.