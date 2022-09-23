Футбол

В Назрани состоится матч за звание обладателя Кубка Ингушетии по футболу среди ветеранов

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На стадионе в Насыр-Кортском АО Назрани сегодня, 23 сентября, в матче малгобекского «RedBull» и команды «Экажево» определится обладатель Кубка Ингушетии по футболу среди ветеранов.

По информации портала «Ингфутбол. ру», фаворитом игры считается малгобекская команда, которой и в Первенстве остался один шаг до чемпионства. На пути к финалу «RedBull» выиграл у «МВД Ингушетии» со счетом 3:1, одолел «Вайнах» (6:2) и переиграл «Ветеранов «Ангушта» со счетом 3:2.

Экажевцы на своем пути к главному матчу турнира выиграли у «Карабулака» со счетом 4:1 и переиграли «Ветеранов Пригородного района» (2:0). В турнирной таблице регулярного чемпионата республик по футболу команда из Экажево занимает шестое место.

Напомним, начало матча в 16:00.

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