В Назрани состоится первенство Ингушетии по боксу среди юношей

Как сообщила газете «Ингушетия» в федерация бокса республики, призовые места будут разыграны в 13 весовых категориях. Взвешивание участников пройдет 20 февраля с 9.00 до 10.30 мск.

Отмечается, что по итогам первенства определится состав сборной региона для участия в первенстве СКФО по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения.