В Назрани состоится первенство Ингушетии по боксу среди юношей
С 20 по 23 февраля в спортшколе олимпийского резерва по боксу в городе Назрани состоится первенство Ингушетии среди юношей 15-16 лет памяти заслуженного тренера России Башира Евлоева.
Как сообщила газете «Ингушетия» в федерация бокса республики, призовые места будут разыграны в 13 весовых категориях. Взвешивание участников пройдет 20 февраля с 9.00 до 10.30 мск.
Отмечается, что по итогам первенства определится состав сборной региона для участия в первенстве СКФО по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения.